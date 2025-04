Công an Bình Dương ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với tài xế ô tô đánh tới tấp người đi xe máy

Ngày 1-4, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết ngay sau khi bị hại trình báo vụ việc bị tài xế ô tô đánh tới tấp vào ngày 31-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Tiến Hải.

Hình ảnh tài xế ô tô vung gậy đánh người đi xe máy

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình truy bắt xác định đối tượng Hải đang điều khiển ô tô 30G – 199.90 di chuyển trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa – Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt giữ đối tượng và di lý về trụ sở để điều tra làm rõ.

Như đã thông tin, ngày 31-3, anh N.L.Q (SN 1983, quê tỉnh Lâm Đồng; tạm trú ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chạy xe máy chở con đi học.

Đến đường số 10 thuộc KDC Đông Thành thì suýt va chạm với ô tô do đối tượng Nguyễn Tiến Hải điều khiển.

Do xe máy bị ô tô lấn đường nên anh Q. bức xúc nói lớn: "Mày chạy xe kiểu gì vậy" thì đối tượng Hải dừng ô tô cách xe anh Hải khoảng 5m, lấy gậy đánh bóng chày chạy lại đánh nhiều cái vào vùng đầu, tay và bắp chân anh Q. gây thương tích.

Riêng con anh Q. không bị đánh nhưng lại hoảng loạn khi chứng kiến vụ việc. Sau khi đánh anh Q., đối tượng điều khiển xe về tỉnh Nghệ An theo hướng Quốc lộ 1A.