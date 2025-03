Công an Bình Dương tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, định danh điện tử

14 lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương ở Bình Dương xin nghỉ hưu

Chiều 28-2, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng đối với 14 lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Trong đó, cấp trưởng phòng và tương đương có 6 người; cấp phó trưởng phòng và tương đương là 8 người.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tri ân các cá nhân tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã ghi nhận những đóng góp trong suốt quá trình công tác của các cá nhân xin nghỉ hưu trước tuổi. Đồng thời, tin tưởng sau khi nghỉ hưu các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người sĩ quan cách mạng trong Công an nhân dân.

Thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sở trường công tác đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; chấp hành tốt những quy định của địa phương nơi cư trú, tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.