Công an Bình Dương vừa khám phá nhanh 2 vụ án

Ngày 28-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tổ chức khen thưởng nóng công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh các vụ án góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Đại tá Trần Văn Chính trao thưởng cho các đơn vị

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã biểu dương, trao thưởng nóng số tiền 12 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Thủ Dầu Một có thành tích điều tra, truy xét bắt giữ nhanh đối tượng đột nhập cửa hàng bạc trộm tài sản trị giá khoảng 700 trăm triệu đồng.

Theo điều tra, khoảng 1 giờ, ngày 9-10-2024, đối tượng Muhama Kuba điều khiển xe ô tô đi đến trước một cửa hàng kinh doanh bạc trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, quan sát thấy không có người nên đối tượng Muhama Kuba đã cạy cửa đột nhập vào bên trong cửa hàng trộm được hơn 10,3kg bạc trang sức thành phẩm gồm: Dây chuyền, vòng tay, nhẫn… có tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng sau đó bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với Cơ quan điều tra, đối tượng Muhama Kuba khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi trộm tài sản, đối tượng đã đem bán 3,3kg bạc được 72 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Chính đã biểu dương, trao thưởng nóng số tiền 12 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy qua không gian mạng, thu giữ hơn 500g ma túy các loại.

Đại tá Trần Văn Chính đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, từ đó, nâng cáo ý thức chủ động phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt là các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm liên quan ma túy, tín dụng đen…