Công an cải trang bắt trọn ổ khai thác vàng trái phép

Ngày 14-6, Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Trà Bình triệt phá điểm khai thác vàng trái phép trên đồi Hố Du thuộc thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng.



Lán trại của nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép. Ảnh: Công an Trà Bồng

Theo Công an Trà Bồng, sau khi tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân về hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra tại khu vực Hố Du, Công an huyện Trà Bồng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng Công an xã Trà Bình tiếp cận hiện trường để xác minh, thu thập chứng cứ và xác lập phương án đấu tranh triệt phá.

Bể chứa nước dùng đãi vàng. Ảnh: Công an Trà Bồng

Để không bị các đối tượng phát hiện và tẩu thoát, tổ công tác đã cải trang, lội bộ qua đường rừng keo rậm rạp, dốc đá, chốt chặn toàn bộ các hướng xung quanh hiện trường. Khi lực lượng công an ập vào, hiện trường có 3 người đang cuốc đất, đào hố chứa nước để phục vụ cho việc đào, đãi vàng trái phép.

Qua làm việc, những người này khai nhận có tổng cộng 5 người tham gia đào đãi vàng trái phép, hầu hết đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào phối hợp người địa phương tổ chức khai thác vàng quy mô lớn.

Một hố sâu do nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép tạo ra. Ảnh: Công an Trà Bồng

Tuy nhiên, thời điểm công an ập vào, có 2 đối tượng không có mặt tại hiện trường vì đi bán số vàng vừa mới khai thác được. Ngay sau đó, tổ công tác đã khẩn trương triển khai phương án, bố trí lực lượng phục kích vây bắt 2 đối tượng đi trên ô tô 7 chỗ khi đang trên đường quay lại điểm đãi vàng.

Nhiều thiết bị, máy móc của nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép bị thu giữ. Ảnh: Công an Trà Bồng

Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ các phương tiện, tang vật gồm xe ô tô 7 chỗ, máy nghiền đất đá cùng nhiều phương tiện, máy móc phục vụ khai thác vàng.

Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra khá phức tạp ở Trà Bồng. Đầu năm 2024, Công an huyện Trà Bồng cũng đã triệt phá một điểm đào vàng trái phép tại khu vực Suối Lát, thuộc địa phận thôn Gỗ, xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng, do 2 đối tượng người địa phương khai thác.