Về vụ xe container va chạm với xe máy làm 3 thiếu niên tử vong trên cầu vượt IC3, quận Cái Răng vào rạng sáng 18-7, đại tá Trần Văn Dương cho hay lúc xảy ra tai nạn, 3 nạn nhân có nồng độ cồn trong máu. Đến nay, công an xác định tai nạn do lỗi của 3 thiếu niên. Công an TP Cần Thơ đang trao đổi với VKSND để xử lý theo quy định.

Riêng vụ tai nạn trên cầu Cồn Khương, quận Ninh Kiều do nữ tài xế lái ô tô va chạm với nhiều xe máy làm 3 xe bị hất tung, nhiều người đi cấp cứu hôm 15-8, đến nay vẫn chưa khởi tố. Tuy nhiên, với tài liệu, chứng cứ thì công an xác định có căn cứ để xử lý hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Công an TP Cần Thơ sẽ chỉ đạo khởi tố vụ án này để điều tra.