Công an Cần Thơ thông tin vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, lột đồ

Ngày 11-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý I/2025. Tại đây, phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ "Nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, lột đồ" xảy ra tại khu vực hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều) vào đêm 1-1.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trả lời tại buổi họp báo

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết quá trình điều tra cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" đối với 4 bị can.

Còn tội "Làm nhục người khác" thì công an đang điều tra, nếu có dấu hiệu thì công an sẽ khởi tố tiếp tội danh này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào đêm 1-1, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận tin báo của chị N.N.N (30 tuổi; nhân viên ngân hàng tại Cần Thơ) về việc bị Hồ Ngọc Bích T. (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) sử dụng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích và xé áo quần.

Sau đó, em chồng của bà T. là Nguyễn Thị Ngọc Q. tiếp tục sử dụng nón bảo hiểm đánh chị N. Tại thời điểm đó, một nhóm người tụ tập xem, sử dụng điện thoại quay clip.

Nữ nhân viên ngân hàng bị đánh, lột đồ. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen.