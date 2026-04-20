Pháp luật

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo nhắm vào sản phụ sau sinh

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên y tế lừa đảo sản phụ sau sinh chuyển tiền vận chuyển sổ tiêm chủng.

Ngày 20-4, Công an tỉnh Gia Lai phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sản phụ sau sinh và người thân, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Trước đó, Công an xã Ngô Mây tiếp nhận phản ánh của gia đình chị N.T.T. (SN 2001; ngụ thôn Phú Giáo, xã Ngô Mây) về việc sau khi sinh con đã nhận được nhiều cuộc gọi từ người lạ tự xưng là nhân viên y tế của bệnh viện nơi sinh.

Các đối tượng cho biết có thể gửi sổ tiêm chủng và giấy tờ liên quan của trẻ về tận nhà, đồng thời yêu cầu gia đình chuyển khoản một khoản phí nhỏ từ 10.000 - 20.000 đồng để trả phí vận chuyển. 

Để tạo lòng tin, chúng cung cấp chính xác một số thông tin cá nhân của mẹ và bé, kèm theo mã vận đơn giả mạo như của các đơn vị giao hàng. 

Khi gia đình tỏ ra nghi ngờ, các đối tượng liên tục gọi điện thúc giục chuyển tiền với lý do "cần xử lý đơn gấp trong ngày", "tránh thất lạc hồ sơ".

Theo Công an, đây là chiêu thức lừa đảo tinh vi. Sau khi nạn nhân chuyển tiền lần đầu, các đối tượng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều lý do như "lỗi hệ thống", "chuyển nhầm tài khoản", "cần hủy dịch vụ"… để dụ dỗ thực hiện thêm giao dịch, thậm chí hướng dẫn vay tiền trực tuyến nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng. Khi nhận các cuộc gọi nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với bệnh viện, trạm y tế nơi sinh hoặc cơ quan công an gần nhất để xác minh.

Theo cơ quan chức năng, sổ tiêm chủng và các giấy tờ y tế thường được cấp trực tiếp hoặc quản lý qua hệ thống điện tử, không thu phí gửi qua bưu điện.

