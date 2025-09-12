Ngày 12-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng hành hung người khác chỉ vì mâu thuẫn lúc... mời bia.

Cụ thể, công an bắt tạm giam Nguyễn Đức Thiện (SN 1985, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội "cố ý gây thương tích".

Sau cuộc nhậu tối 19-3, bị can Nguyễn Đức Thiện vướng vòng lao lý

Trước đó, vào tối 19-3, Nguyễn Đức Thiện ngồi nhậu với chị P.T.Q. A. (SN 2002, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cùng một số bạn bè tại quán nhậu trên đường Hồ Nghinh (phường An Hải).

Cùng lúc đó, một cặp nam nữ khác là anh N.T.N. (SN 1981, trú phường An Hải) cũng đang ngồi nhậu với chị N.T.K.A (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và một số người bạn khác tại quán nhậu bên cạnh.

Trước đó, anh N.T.N. cũng quen biết Nguyễn Đức Thiện và chị P.T.Q.A. Qua điện thoại, anh N. biết chị Q.A. đang ngồi nhậu quán kế bên nên mang ly bia sang mời.

Khi anh N. và chị Q. A. sang mời thì giữa Thiện và chị Q. A. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chứng kiến sự việc, anh N. đứng ra can ngăn nhưng Thiện lại nghĩ là anh N. sỉ nhục mình.

Mọi chuyện được xử lý xong, ai về bàn nấy nhưng Thiện vẫn ấm ức. Lúc này, Thiện điện thoại rủ thêm 2 đồng phạm là Bi và Lợi (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến để hỗ trợ mình "giải tỏa".

Nhóm đối tượng sau đó đánh hội đồng anh N., khiến nạn nhân thương tích 16%.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời khuyến cáo, yêu cầu các đối tượng còn lại sớm đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.