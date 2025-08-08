HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đà Nẵng khám xét 2 căn nhà, bắt giữ 5 đối tượng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng vừa phá chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng, thu giữ khối lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố.

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng CSMT), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Công an Đà Nẵng khám xét 2 căn nhà, bắt giữ 5 đối tượng - Ảnh 1.

Phiên bị bắt giữ cùng bao tải chứa ma túy dạng cần sa

Theo đó, trưa 6-8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), Phòng CSMT bắt quả tang Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê) đang mua bán chất ma túy. Các trinh sát thu giữ từ Phiên khoảng 10 kg cỏ Mỹ, cùng xe máy và 10,5 triệu đồng là tang vật.

Khám xét nơi ở của Phiên, cảnh sát thu giữ thêm 2 kg ma túy loại cỏ Mỹ, 1 cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan. Được biết, Phan Thái Phiên là đối tượng cộm cán với 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay trong cùng ngày, tại khu vực đường Trần Cao Vân, Phòng CSMT bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1991, trú phường Hòa Cường) cũng đang mua bán cỏ Mỹ, thu giữ 1kg ma túy dạng này.

Công an Đà Nẵng khám xét 2 căn nhà, bắt giữ 5 đối tượng - Ảnh 2.

Chuyên án ma túy với khối lượng cần sa bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, cơ quan Công an thu giữ thêm 4 gói ma túy cỏ Mỹ và một số đồ vật liên quan.

Căn cứ lời khai của Phiên và Thúy, Phòng CSMT bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989, quê xã Quảng Điền, TP Huế, đang tạm trú tại 2 phường Liên Chiểu, Hòa Khánh) và Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985, hộ khẩu phường An Cựu, TP Huế), thu giữ tang vật gồm 2 gói chứa chất màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 300 gram) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Khám xét 2 căn nhà của Tuyền tại đường Đồng Trí 6 và Bàu Mạc 20, cơ quan Công an thu giữ đến 70kg ma túy cỏ Mỹ loại đã được phun tẩm ma túy, 2 gói chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 200 gam), khoảng 60 kg sợi thảo mộc khô (chưa được phun tẩm ma túy), 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, Phòng CSMT bắt khẩn cấp Lê Thanh Ka Ka (1999, trú phường Hòa Xuân), thu giữ hơn 20 kg ma túy cỏ Mỹ.

Ngô Văn Ka Ka được xác định là đầu mối của vụ việc khi là người bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, sau đó phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Thống kê sơ bộ, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500 gram chất bộ màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm, 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác.

