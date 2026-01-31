HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an đã tìm ra thanh niên quấy rối tình dục cô gái ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Cô gái đang đứng bên đường đợi người thân thì bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy đến sàm sỡ, quấy rối tình dục

Ngày 31-1, Công an phường Cầu Kiệu, TPHCM cho biết đã lập biên bản xử phạt V.Q.K. (SN 2000) về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục với mức phạt 7 triệu đồng. Ngoài việc bị xử phạt, K. còn buộc phải xin lỗi công khai.

Bên cạnh đó, V.Q.K. còn bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi che lấp biển số xe theo Nghị định 168/2024. 

Tổng mức phạt đối với đối tượng này là 12 triệu đồng.

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục của nam thanh niên bị camera ghi lại

Trước đó, ngày 28-1, Công an phường Cầu Kiệu tiếp nhận tin báo của chị D.B.T (SN 2003) về việc bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, dùng tay đụng chạm cơ thể chị rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Công an đã tìm ra thanh niên quấy rối tình dục cô gái ở TPHCM - Ảnh 1.

Nam thanh niên (áo đen) tại cơ quan công an

Vụ việc xảy ra vào khoảng tối 16-1 tại khu vực đầu hẻm đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, khi chị D.B.T đang đứng chờ người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM khẩn trương truy xét phương tiện nghi vấn và đã mời K. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi sàm sỡ nêu trên. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này đã dùng khẩu trang che biển số xe trước khi áp sát nạn nhân.

Lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại thân thể, danh dự người khác nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

    Thông báo