Công an Đắk Lắk lập đường dây nóng tiếp nhận tin báo vi phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 18-5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận tố giác, tin báo và thông tin phản ánh về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Số điện thoại tiếp nhận tin báo vi phạm sở hữu trí tuệ của Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý là tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử; khai thác, sử dụng trái phép nội dung số, phần mềm không bản quyền… gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, hoạt động của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.

Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn tỉnh.

Cơ quan công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng nhằm góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.