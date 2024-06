Công an điều tra vụ hơn 150 gốc chanh của nông dân nghèo bị chặt phá

Toàn bộ vườn cây chanh của gia đình ông Vĩnh bị kẻ xấu chặt phá

Ngày 19-6, liên quan vụ việc gia đình ông Phan Văn Vĩnh (SN 1966, trú xóm Minh Lợi, xã Minh Hợp) bị kẻ xấu chặt phá 152 gốc chanh, bà Đinh Thị Kim Châu, Chủ tịch UBND xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết hiện xã và công an xã đã lập biên bản báo cáo sự việc cho công an huyện điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào sáng 18-6, trong lúc ra vườn trồng chanh tại lô đất số 13, xã Minh Hợp, ông Phan Văn Vĩnh bất ngờ phát hiện 152 gốc chanh đã trồng được 5 năm, đang cho thu hoạch quả bị kẻ xấu chặt phá.

Theo gia đình, sự việc kẻ xấu chặt phá cây chanh có thể diễn ra vào đêm 17-6, vì trước đó vào chiều cùng ngày, gia đình có ra kiểm tra thì vườn cây chanh vẫn bình thường.

Video hơn 150 gốc chanh của gia đình ông Vĩnh bị kẻ xấu chặt phá

Được biết, gia đình ông Vĩnh làm nghề nông, vợ chồng con cái sống hiền lành không có mâu thuẫn với ai. Gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm ra kẻ xấu đã phá hoại số cây chanh.

Sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân mua quả chanh ủng hộ gia đình ông Vĩnh vượt qua khó khăn hiện tại.