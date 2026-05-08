Công an điều tra vụ tài xế xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe khoảng 12 km của 2 vợ chồng

Ngày 8-5, Công an xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra vụ xe ôm thu 700.000 đồng/cuốc xe của hai vợ chồng.



Người đàn ông đội mũ rút dao đe doạ cặp vợ chồng. Ảnh cắt từ clip

Tối 7-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) để bắt xe khách về Lai Châu. Khi đến khu vực bến xe, họ bị một số người hành nghề xe ôm ngăn cản vào bến.

Sau đó, đôi vợ chồng được chở đến khu vực điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội (quãng đường từ Bến xe Mỹ Đình đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long khoảng 12 km). Tại đây, người chở xe ôm yêu cầu đôi vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe.

Khi đôi vợ chồng phản ứng vì cho rằng mức giá quá cao, tài xế xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, lấy tiền rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.