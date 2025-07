Công an Đồng Nai công bố trụ sở, số điện thoại của 95 Trưởng công an phường, xã

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ sau khi sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước vào Công an tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh - chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đức Hải trao quyết định điều động các đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mới)

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí, điều động 8 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (mới).

Cụ thể, 8 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mới gồm: Đại tá Trần Anh Sơn, đại tá Lê Mạnh Hùng, đại tá Dương Văn mạnh, đại tá Lâm Văn Long, đại tá Nguyễn Phương Đằng, đại tá Nguyễn Huy Hải, đại tá Nguyễn Anh Hùng, thượng tá Nguyễn Chí Toàn.