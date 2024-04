Công an Đồng Nai: Không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại

Chiều 15-4, tại Đồng Nai, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phối hợp với Cục Truyền thông - Bộ Công an tổ chức chương trình Giai điệu bình yên với chủ đề "Công an Đồng Nai - Vì bình yên cuộc sống"

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, những năm qua, tỉnh luôn có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao, song hành với đó là địa bàn "nóng" của các loại hình tội phạm. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tặng hoa cho các khách mời

Cụ thể, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Đồng Nai, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo và báo cáo, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và điều kiện thuận lợi hơn đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công an tỉnh luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. An ninh trên địa bàn được giữ ổn định, không để xảy ra tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, phá hoại.

Khách mời tham gia tại chương trình là cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ đã và đang có nhiều đóng góp cho lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai

Với thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua Bộ Công an”.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai trong đấu tranh phòng chống tội phạm; vì nhân dân phục vụ, vì binh yên cuộc sống.

Trong chương trình "Công an Đồng Nai - Vì bình yên cuộc sống", các nghệ sĩ, ca sĩ đã biểu diễn nhiều ca khúc nổi tiếng qua các thời kỳ; trình chiếu phóng sự về hành trình lập nên những chiến công của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh.

Chương trình còn có nội dung giao lưu, chia sẻ của nhiều cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ đã và đang có nhiều đóng góp cho lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Đơn cử, câu chuyện của đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, đã cứu sống nhiều người dân.

Dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thử thách nhưng đại úy Hiếu và đồng đội vẫn không chùn bước, bởi trách nhiệm phải bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân, vì sự an toàn của mọi người luôn canh cánh trong trái tim nhiệt huyết của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Hay câu chuyện của đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng PA02 - Công an tỉnh Đồng Nai, với công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn mà lâu nay ít người có thể thấu hiểu nỗi gian truân, vất vả, sự hy sinh thầm lặng để mỗi người, mỗi nhà được sống trong yên bình.