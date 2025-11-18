Công an Gia Lai bắt giữ gã đàn ông lẻn vào nhà giở trò đồi bại với trẻ em

Ngày 18-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đoàn Văn Hùng (SN 1982; trú xã Vân Canh) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Đoàn Văn Hùng sau khi bị bắt

Trước đó, sáng 11-11, Công an xã Vân Canh nhận được trình báo của bà Đ.T.T. (trú xã Vân Canh) với nội dung vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, con gái của bà là cháu Đ.T.K.A. (SN 2014) đang ngủ ở nhà thì bị Hùng lẻn vào giở trò dâm ô. Vụ việc được người thân cháu A. phát hiện.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vân Canh đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh thông tin, tổ chức điều tra và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai truy tìm đối tượng đang lẩn trốn.

Từ các mũi trinh sát, lực lượng công an xác định Hùng đang lẩn trốn trong rừng keo tại khu vực Suối Một thuộc làng Đắk Đưm, xã Vân Canh. Qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận, đưa Hùng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu, Hùng quanh co chối tội. Tuy nhiên, với các thông tin, tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đến 14 giờ cùng ngày, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc và đối tượng sau đó đã được Công an xã Vân Canh bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.