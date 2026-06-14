Công an Gia Lai dùng flycam đột kích sới gà quy mô lớn giữa rẫy hoang

Sáng 14-6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền quy mô lớn tại xã Ia Ko, bắt giữ 31 đối tượng.

Căn nhà của đối tượng Nguyễn Văn Sanh được làm nơi tổ chức đá gà.



Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát, từ đầu tháng 6-2026, lực lượng chức năng phát hiện tại làng Tong Kek (xã Ia Ko) xuất hiện một sới bạc hoạt động tinh vi, thu hút nhiều người tham gia.

Địa điểm tổ chức là một căn nhà nằm giữa khu vực nương rẫy hoang vắng, ít người qua lại. Các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian hoạt động, chủ yếu vào cuối tuần và luôn cảnh giác cao, gây nhiều khó khăn cho công tác theo dõi, tiếp cận.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã Ia Ko và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triệt phá.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, lực lượng công an đã sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, nắm bắt toàn bộ diễn biến tại hiện trường, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho việc mật phục và tổ chức vây bắt.

Hàng chục đối tượng bị bắt giữ trong vụ triệt phá xới gà quy mô lớn ở xã Ia Ko.

Đến khoảng 11 giờ ngày 13-6, các tổ công tác đồng loạt đột kích, bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt; 12 con gà chọi; nhiều dụng cụ phục vụ đá gà; 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu xác định tụ điểm này do Nguyễn Văn Sanh (SN 1977) cùng Nguyễn Hoài Vũ (SN 1980; cùng trú xã Ia Ko) đứng ra tổ chức. Trong đó, Sanh chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống; Vũ có nhiệm vụ lôi kéo người tham gia.

Các đối tượng thu 150.000 đồng/người vào sới và thu tiền "xâu" trong mỗi trận cược để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69, đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Sanh khai nhận đã cùng đồng phạm tổ chức sới gà thông qua các mối quan hệ quen biết, tụ tập người tham gia cá cược để thu lợi.

Hàng chục xe máy tang vật bị thu giữ tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.