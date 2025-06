Công an Gia Lai thông tin vụ việc 1 nghi can tử vong khi tạm giam

Ngày 2-6, Công an tỉnh Gia Lai phát thông tin sau vụ việc bị can Phạm Xuân Tràng (SN 1991, trú xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tử vong tại phân trại tạm giam khu vực Đức Cơ.

Bị can Phạm Xuân Tràng đang bị tạm giam để điều tra về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi phát hiện ông Phạm Xuân Tràng treo cổ trong phòng tạm giam, cơ quan công an đã đưa bị can này tới Trung tâm y tế huyện Đức Cơ cấp cứu. Tuy nhiên, ông Tràng đã tử vong. Sau khi thông báo cho gia đình, ông Hoàng Danh Thăng (SN 1980, cậu ruột của ông Tràng, trú thị trấn Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã tới bệnh viện và có sử dụng điện thoại phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội.



Clip do ông Hoàng Danh Thăng chia sẻ trên mạng xã hội đã bị một số phần tử cắt ghép, công kích, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự

Từ clip được phát trực tiếp này đã gây hiểu lầm và có những bình luận sai sự thật vụ việc. Cùng với đó, một số phần tử phản động sử dụng clip trên để cắt ghép, công kích, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Ông Siu Hiếp - người ở cùng buồng giam với ông Tràng - cho biết ngày xảy ra vụ việc, sau khi ăn sáng thì cả hai nói chuyện. Nói chuyện xong, ông Siu Hiếp đi vào phía trong giường nằm ngủ. Lúc này, ông Tràng vẫn tiếp tục ở phía ngoài.

Đến khi tỉnh dậy, ông Siu Hiếp thấy ông Tràng đã treo cổ nên liền la lớn để gọi cán bộ công an tới đưa đi cấp cứu, sau đó ông Siu Hiếp nghe thông tin lại rằng ông Tràng đã tử vong.



Còn ông Hoàng Danh Thăng cho biết khi nghe thông tin cháu mất thì hoảng loạn, chạy ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này chưa được vào xem tình hình cháu như thế nào nên đã nôn nóng, có hành động phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người cháu nên gia đình hoàn toàn đồng ý. "Gia đình cũng cảm ơn cơ quan, chính quyền huyện Đức Cơ ở đây rất nhiệt tình có mặt, giúp đỡ gia đình xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Tràng" - ông Thăng nói.

Ông Thăng cũng cho biết một số trang mạng cố tình xuyên tạc, ghi những nội dung sai với sự thật nên đề nghị mọi người không tin theo.