Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong trong vụ án "cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người xảy ra tại làng D, xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường khiến người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu đang được Công an truy tìm lai lịch.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, nạn nhân là nam giới, thường được gọi là Tý Thành, hay đi ăn xin tại khu vực ngã tư Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đặc điểm nhận dạng: người đàn ông cao khoảng 1,60 m, độ tuổi từ 45-50, tóc đen, má trái có vết sẹo dài khoảng 10 cm và trên ngực có hình xăm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 13-3, nạn nhân cùng Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991; trú phường Pleiku) ngồi uống rượu tại một chòi rẫy ở làng D, xã Gào. Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Tuấn đã dùng chân đá vào vùng miệng nạn nhân. Đến khuya cùng ngày, người đàn ông tử vong do chấn thương vùng đầu, gây xuất huyết não và dập não. Do chưa xác định được thân nhân, chính quyền địa phương đã tiến hành chôn cất theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tuấn về hành vi "cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, do chưa xác định được nhân thân của nạn nhân nên cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm lai lịch để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp điều tra viên Vũ Ngọc Linh (SĐT: 0379.908.666) để phối hợp cung cấp thông tin.