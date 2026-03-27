HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Gia Lai truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong trong vụ ẩu đả

Đức Anh

(NLĐO) - Nạn nhân tử vong sau cuộc ẩu đả ở Gia Lai vẫn chưa xác định được danh tính nên công an phải phát thông báo truy tìm.

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong trong vụ án "cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người xảy ra tại làng D, xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Công an Gia Lai truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong trong vụ cố ý gây thương tích - Ảnh 1.

Hiện trường khiến người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu đang được Công an truy tìm lai lịch.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, nạn nhân là nam giới, thường được gọi là Tý Thành, hay đi ăn xin tại khu vực ngã tư Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đặc điểm nhận dạng: người đàn ông cao khoảng 1,60 m, độ tuổi từ 45-50, tóc đen, má trái có vết sẹo dài khoảng 10 cm và trên ngực có hình xăm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 13-3, nạn nhân cùng Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991; trú phường Pleiku) ngồi uống rượu tại một chòi rẫy ở làng D, xã Gào. Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Tuấn đã dùng chân đá vào vùng miệng nạn nhân. Đến khuya cùng ngày, người đàn ông tử vong do chấn thương vùng đầu, gây xuất huyết não và dập não. Do chưa xác định được thân nhân, chính quyền địa phương đã tiến hành chôn cất theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tuấn về hành vi "cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, do chưa xác định được nhân thân của nạn nhân nên cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm lai lịch để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp điều tra viên Vũ Ngọc Linh (SĐT: 0379.908.666) để phối hợp cung cấp thông tin.

Tin liên quan

Nhờ bạn thẩm định trầm hương, người đàn ông ở Gia Lai "chết lặng"

(NLĐO) - Sau khi gửi hình cho bạn thẩm định, người đàn ông đã bỏ tiền mua 2 mảnh gỗ với giá 300 triệu đồng vì tin đó là trầm hương thật.

Người phụ nữ ở Gia Lai chiếm đoạt tiền tỉ từ chiêu lừa ký gửi nông sản

(NLĐO) - Tin lời ký gửi nông sản, nhiều người dân ở Gia Lai bị chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Công an tìm người mua bán vàng với hai nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra vụ cướp Ngân hàng ở tỉnh Gia Lai, Bộ Công an đề nghị các chủ hiệu vàng, người từng mua bán vàng phối hợp cung cấp thông tin.

cơ quan Cảnh sát điều tra cố ý gây thương tích phòng cảnh sát hình sự nạn nhân tử vong xuất huyết não
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo