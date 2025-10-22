Công an Gia Lai vào cuộc truy tìm tang vật vụ cưa trộm gỗ keo của người dân

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra thông báo truy tìm tang vật liên quan vụ cưa trộm gỗ keo xảy ra trên địa bàn xã An Hòa.

Hiện trường vụ rẫy keo của ông Nguyễn Thanh T. bị cưa trộm

Theo xác minh ban đầu, tối 21-8, ông Nguyễn Thanh T. (trú thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa) phát hiện có người đang cưa trộm cây keo trong rẫy của mình tại khu vực Dông Tranh, xã An Hòa. Ông T. lập tức tri hô, ngăn chặn và báo Công an xã An Hòa.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong lúc bỏ trốn, các đối tượng liên quan đã giấu một máy cưa nhãn hiệu Stihl 382, màu đỏ cam tại đám keo gần hiện trường. Tuy nhiên, khi quay lại tìm thì tang vật này đã không còn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị công an các xã, phường trên địa bàn chủ động nắm tình hình, tiếp nhận và báo cáo các thông tin có giá trị từ quần chúng nhân dân liên quan vụ việc.