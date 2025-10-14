HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đại diện Công an Hà Nội nói về quan hệ hôn nhân giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh cũng như đồn thổi cặp đôi này ly hôn nhằm "tẩu tán tài sản"

Tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình mới khám phá, đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP Hà Nội), đã thông tin thêm một số nội dung liên quan đến vụ án doanh nhân Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình).

Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh 1.

Đại tá Thành Kiên Trung. Ảnh: P.C.

Theo đại tá Trung, trong vụ án có 10 bị can, PC03 Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam toàn bộ các đối tượng này về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, để phục vụ điều tra.

Nói về quan hệ hôn nhân giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh cũng như đồn thổi việc cặp đôi này ly hôn nhằm "tẩu tán tài sản", đại tá Trung khẳng định, đây là quan hệ dân sự, cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác giữa hai vợ chồng Shark Bình. Do vậy, ông Bình và bà Oanh vẫn là vợ chồng chính thức.

Đại tá Trung cho hay đến nay, Công an Hà Nội đã nhận đơn tố giác của 4 bị hại, bị chiếm đoạt tổng số hơn 6 tỉ đồng. Công an Hà Nội xác định ông Bình và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Theo cáo buộc, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Nguyễn Hoà Bình giao nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.


