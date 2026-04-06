Công an Hà Nội thông tin vụ cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay đưa heo bệnh vào trường học

Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.



Các bị can bị khởi tố liên quan đến đường dây. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong đó, Công an Hà Nội cung cấp thông tin 5 vụ án. Trong đó đáng chú ý có vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (trú tại Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Các bị can Lê Ngọc Anh (Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, bị can Vũ Kim Tuấn (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Hàng ngàn con heo bệnh được các bị can đưa đi tiêu thụ. Ảnh: VTV

Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội). Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ heo mắc dịch tả heo châu Phi.

Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo bệnh, thậm chí heo đã chết, được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.