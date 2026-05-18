Pháp luật

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, khởi tố 11 bị can

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về hành vi "Đánh bạc".

Các đối tượng trong vụ án gồm: Tống Thị Bích Ngọc (1989), Đồng Thị Thùy Linh (1999), Vũ Đình An (1993), Phạm Văn Vương (1994), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Phạm Tiến Tùng (1990) trú tại TP Hải Phòng; Phạm Hữu Quyền (1982), Bùi Trung Thành (1984), Nguyễn Đắc Lực (1997), Nguyễn Văn Tuấn (1991) cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Công Tưởng (1987), Bùi Đức Hợp (1991) cùng trú tại TP Hà Nội.

Triệt phá đường dây đánh bạc game đổi thưởng quy mô lớn tại Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là đường dây đánh bạc hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trực tuyến với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, có sự câu kết của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng đã sử dụng các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, "nổ hũ", slot game… để tổ chức cho nhiều người tham gia sát phạt bằng tiền qua mạng internet.

Để tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên hệ thống do các đối tượng quản lý, sau đó thực hiện việc nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua các tài khoản trung gian do các đối tượng cung cấp. Số tiền nạp vào sẽ được quy đổi thành điểm hoặc đơn vị tiền ảo trong game để sử dụng đặt cược dưới nhiều hình thức khác nhau.

Các đối tượng thường xuyên quảng bá hệ thống trên mạng xã hội, lập các hội nhóm kín để hướng dẫn cách chơi, lôi kéo người tham gia bằng những lời quảng cáo như "kiếm tiền nhanh", "đổi thưởng dễ dàng", "thắng lớn mỗi ngày".

Cặp vợ chồng vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến

