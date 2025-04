Công an Lâm Đồng thông tin vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn

Liên quan đến vụ việc ông Đoàn Văn Báu (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP TP HCM) gây tai nạn giao thông trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) khiến cô giáo Trần Thị Trí (41, ngụ TP Bảo Lộc, giáo viên mầm non) bị thương phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 đùi vào tháng 12-2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thông tin tới báo chí.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại TP Bảo Lộc vào tháng 12-2023 liên quan đến ông Đoàn Văn Báu. Ảnh: Phi Long.

Theo đó, vụ việc đã được Tòa án nhân dân TP Bảo Lộc đưa ra xét xử công khai vào tháng 8-2024. Tòa án tuyên phạt ông Đoàn Văn Báu về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" số tiền 50 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.

Phía ông Báu cũng đã bồi thường, hỗ trợ cho gia đình nữ giáo viên. Gia đình bà Trần Thị Trí cũng có đơn bãi nại, khi ra tòa có xin giảm nhẹ cho ông Đoàn Văn Báu. Đến nay hai bên vẫn giữ liên lạc với nhau.

Thế nhưng thời gian qua, trên mạng xã hội có nhiều tài khoản thường xuyên viết bài với nội dung sai sự thật về vụ việc này làm ảnh hưởng đến người và đơn vị liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn này, công an và các đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo tình hình vụ việc để lãnh đạo công an tỉnh nắm, chỉ đạo và giải quyết. Trong điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông trên, xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật. Tất cả các hoạt động pháp luật đều có sự kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân.

Vụ án đã được tòa án đưa ra xét xử, không xảy ra khiếu nại, tố cáo gì về giải quyết vụ án và thi hành bản án.