Công an làm việc với nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp người phụ nữ

Ngày 23-3, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã làm việc với nam thanh niên tạt đầu xe, hành hung phụ nữ trong ngõ gây xôn xao mạng xã hội.



Công an làm việc với nam thanh niên tạt đầu xe, hành hung phụ nữ. Ảnh: MXH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi xe máy tạt đầu xe máy Honda Dream chở hai phụ nữ.

Sau khi dừng xe, nam thanh niên tát liên tiếp người phụ nữ điều khiển xe máy. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Theo Công an phường Định Công, vụ việc xảy ra ngày 21-3 tại phường Định Công, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn có từ trước giữa nam thanh niên và hai cô gái. Trong đó, nam thanh niên và một trong hai người phụ nữ có quan hệ họ hàng.

Nam thanh niên tát liên tiếp một phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Hiện, Công an phường Định Công (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc nam thanh niên tạt đầu xe máy, hành hung người phụ nữ xảy ra trên địa bàn.