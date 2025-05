Công an làm việc với người đàn ông đập phá nhiều trụ ATM

Ngày 9-5, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông đập phá nhiều trụ ATM trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Người đàn ông dùng đá đập phá nhiều trụ ATM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8-5, một người đàn ông dùng gạch, đá liên tục đập phá trụ ATM của 2 ngân hàng đặt trên đường Nguyễn Tất Thành.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế người đàn ông liên quan và đưa về trụ sở lấy lời khai.

Người đàn ông đập phá trụ ATM được xác định là T.C.C. (37 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Theo Công an phường Tân An, ông C. có biểu hiện bị trầm cảm, tinh thần không ổn định.

Trước đó, ngày 25-4, ông này đã dùng búa tạ đập phá biển báo giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) và đã được công an mời lên làm việc.