Thời sự

Công an làm việc với tiệm bánh mì cóc Cô Bích

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Đại diện tiệm bánh mì cóc Cô Bích cho biết đã làm việc với công an và các cơ quan chức năng do nghi xảy ra ngộ độc

Liên quan đến vụ hàng chục người cấp cứu ở nhiều bệnh viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc Cô Bích, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện tiệm bánh mì cho biết đã chủ động làm việc với công an và các cơ quan chức năng.

Đang làm rõ vụ việc 

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, Sở Y tế TP HCM đã vào cuộc và ghi nhận một số bệnh nhân bị đau bụng dữ dội và nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, có kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Sở Y tế cho biết hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc đưa vào các bệnh viện đã ổn định, một số đã được xuất viện, số còn lại tiếp tục được điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành.

Quán bánh mì cóc Cô Bích đã làm việc với công an - Ảnh 1.

Một người cấp cứu nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc Cô Bích

Bên cạnh đó, UBND phường Hạnh Thông (TP HCM) cũng đã khẩn trương kiểm tra giấy phép kinh doanh, việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm. Đồng thời, phường cũng ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong các tủ đựng thực phẩm và phối hợp với Sở An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM tiếp tục kiểm tra theo quy định.

Bánh mì cóc Cô Bích nổi tiếng ra sao?

Bánh mì cóc Cô Bích đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông (TP HCM) được nhiều người biết đến với hình dạng bánh mì độc, lạ khác với bánh mì dài bình thường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (63 tuổi, chủ tiệm bánh mì cóc Cô Bích ) chia sẻ trên mạng xã hội rằng bà từng làm công nhân sau đó thất nghiệp nên mở tiệm bánh mì. 

"Tôi tự sáng tạo ra bánh mì tròn hình dạng như con cóc nên gọi là bánh mì cóc. Ai cũng ăn ổ dài nên tôi đến tận lò bánh mì đặt làm ổ bánh mì tròn lạ mắt, đó cũng là đặc trưng của quán từ xưa đến nay" - nữ chủ tiệm giới thiệu 

Chủ tiệm bánh mì Cô Bích cũng từng chia sẻ tiệm bánh mì đã bán từ năm 1992. Tiệm bánh mì này mở cửa từ 4 giờ 30 sáng mỗi ngày và bán đến 18 giờ 30 hằng ngày. Nhiều thực khách cho biết ngoài ổ bánh mì tròn thì điểm đặc biệt ở quán là pa tê và bơ trộn chung và bánh mì gà xé được ưa chuộng nhất.

Bà Ngọc Ánh cho biết điểm đặc biệt khiến khách ghé mua là đồ ăn như bơ, pa-tê, gà xé do chính tay bà làm. Ngoài bánh mì thì ở tiệm có bán thêm một số món khác như chè, khô gà và rau câu…

