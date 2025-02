Công an Nam Định huy động 2.500 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ lễ Khai ấn đền Trần

Sáng 10-2 (tức ngày 13 tháng Giêng), Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức thực binh các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) - là nơi sẽ diễn ra lễ Khai ấn đền Trần vào tối ngày 11-2 rạng sáng ngày 12 (tức đêm 14 rạng ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025).

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Nguyễn Khánh Toàn, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, và lãnh đạo UBND TP Nam Định kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ Khai ấn đền Trần. Ảnh: Công an Nam Định

Theo Công an tỉnh Nam Định, để lễ Khai ấn đền Trần diễn ra an toàn, đơn vị đã huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng công an, quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng dân phòng, nhân viên y tế được tăng cường để thực hiện các phương án bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra lễ Khai ấn đền Trần.

Theo phương án, hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng sẽ chia thành 5 vòng bảo vệ, trong đó có 4 vòng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực đền Trần với 76 chốt và nhiều tổ tuần tra. Nhiệm vụ là đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản, hoạt động của các đại biểu và du khách; bảo đảm an toàn PCCC; phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm ANTT đêm Khai ấn thường trực 100% tại các chốt từ 6 giờ ngày 11-2 (tức ngày 14 tháng Giêng); chỉ rút quân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Nam Định, Công an TP Nam Định sẽ mặc thường phục, làm nhiệm vụ tuần tra, phòng ngừa tội phạm trộm cắp, móc túi trong khu vực đền Trần.

Ngoài ra, Công an TP Nam Định bố trí các chốt giao thông, trật tự trong nội thành để điều tiết hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông chính trong TP. Khi có tình huống giao thông phức tạp, Công an tỉnh Nam Định đề nghị người dân và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ việc phân luồng theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Để Lễ hội Khai Ấn diễn ra trang nghiêm, an toàn, phát huy được nét đẹp văn hóa của một lễ hội đầu xuân, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Nguyễn Khánh Toàn và Giám đốc Công an tỉnh Nam Định quán triệt các lực lượng phải lấy sự an toàn của đại biểu, nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Đồng thời, kiểm soát nghiêm, bảo đảm đúng thành phần đại biểu dự lễ dâng hương; kiên quyết không để những người không có nhiệm vụ, không thuộc thành phần đại biểu vào khu vực tổ chức nghi lễ, không có ngoại lệ. Công tác bảo đảm an toàn giao thông cần chủ động phân luồng từ xa, từ cửa ngõ TP và khu vực sắp xếp phương tiện, không để ùn, ứ trên các tuyến đường.