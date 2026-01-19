Công an nhân dân kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về những định hướng chiến lược của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định lực lượng Công an nhân dân chủ động kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

- Phóng viên: Kính thưa Bộ trưởng, chúng ta đang sống trong không khí của những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với cương vị là người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân, xin Bộ trưởng cho biết những định hướng lớn của lực lượng Công an - một trong những lực lượng chủ công nòng cốt trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh?

+ Bộ trưởng Lương Tam Quang: Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định những định hướng công tác lớn của lực lượng Công an nhân dân để khẳng định vai trò chủ công nòng cốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, đó là: Tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng với những kết quả cụ thể, phấn đấu tạo ra những dấu ấn mới vì Đảng, vì dân. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", ngang tầm yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần bảo đảm vững chắc hòa bình, ổn định, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cao nhất cho phát triển. Xây dựng, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tiến tới không tội phạm, không ma túy, tăng cường bảo vệ an ninh con người, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng phương thức quản lý, quản trị an ninh, trật tự hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Phát huy lợi thế, đặc thù của đối ngoại Công an nhân dân, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước. Tập trung phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và triển khai thương mại an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an"; khẳng định vai trò lực lượng tuyến đầu cứu dân, giúp dân lúc hiểm nguy, gian khó; nâng tầm công tác Công an hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết từ gốc rễ các vấn đề liên quan an ninh trật tự, phát huy "thế trận lòng dân" trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tựu trung các định hướng công tác lớn nêu trên đó là "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân".

- Phóng viên: Kính thưa Bộ trưởng, một trong những điểm mới trong tư duy hành động của lực lượng Công an nhân dân là chuyển từ phương châm "mệnh lệnh - phục tùng" sang "mệnh lệnh - phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển". Điều này đặt ra những yêu cầu gì đối với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, thưa Bộ trưởng?

+ Bộ trưởng Lương Tam Quang: Tư duy mới đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng Công an về sự chủ động và tinh thần phục vụ, tạo thuận lợi tối đa, kiến tạo phát triển. Thực tiễn công tác Công an rất phong phú, thường xuyên nắm, đánh giá tình hình bên ngoài, bên trong, việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình, khi có sự chủ động cao gắn với tinh thần phục vụ, kiến tạo phát triển, tích cực phát hiện, tham mưu những giải pháp, sáng kiến hay cho phát triển đất nước, kiến nghị bịt kín sơ hở, thiếu sót, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải quyết từ sớm những sai phạm nhỏ, không để tích tụ thành vi phạm pháp luật, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Việc chủ động phát hiện, kiến nghị giải quyết từ sớm những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân; chủ động giúp đỡ nhân dân, huy động sự hỗ trợ đối với người yếu thế, người khó khăn… góp phần củng cố, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước. Đại hội XIV xác định mục tiêu "đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"; nhận thức sâu sắc trách nhiệm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân gia tăng đóng góp, tạo nền tảng cho thành công của phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, đột phá, hiệu quả đang đặt ra cấp bách đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

- Phóng viên: Thưa đồng chí Bộ trưởng, một trong những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với lực lượng Công an nhân dân khi phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là: Lực lượng Công an nhân dân phải củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và 2 mục tiêu chiến lược của Đảng. Xin Bộ trưởng cho biết, mục tiêu này được Bộ Công an triển khai bằng những hành động cụ thể như thế nào?

+ Bộ trưởng Lương Tam Quang: Lực lượng Công an sẽ "giương mọi ăng ten", nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định các vấn đề đối ngoại, đối nội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới, tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược, biến nguy thành cơ cho phát triển. Giữ vững an ninh quốc gia, tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh chính quyền, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ yếu nhân, "rường cột" của hệ thống chính trị, tinh hoa trong giới khoa học, công nghệ; giải quyết các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chủ động nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (robot, thiết bị không người lái, an ninh kinh tế tầm thấp, an ninh dữ liệu…); đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Phấn đấu xây dựng 50% xã trên cả nước, 18 địa phương không ma túy, tiến tới không tội phạm. Tập trung xây dựng văn hóa "thượng tôn pháp luật", văn hóa giao thông. Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế thực hiện Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

- Phóng viên: Trong những ngày đầu năm mới, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng gửi gắm gì với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, các cấp, các ngành và nhân dân cả nước trong việc chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân bình yên, hạnh phúc?

+ Bộ trưởng Lương Tam Quang: Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trước hết, tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh, "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự những năm qua. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó: "Bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, xây dựng thành công một nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Xin chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, giành nhiều thắng lợi trong công tác và cuộc sống.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng!