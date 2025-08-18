Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng

Bài viết mang tiêu đề: "80 năm Công an nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Trong bài viết, Chủ tịch nước khẳng định 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì đất nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân làm mục tiêu cao nhất để phấn đấu; sẵn sàng đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân vào sáng 17-8 .Ảnh: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Theo Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược nhân 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; với khát vọng vào năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ mới nặng nề hơn. Vì thế, phát huy truyền thống vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Bất kể lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong muốn, kỳ vọng và tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, luôn nêu cao tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thời kỳ mới.