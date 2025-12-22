HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an nổ súng vây bắt đối tượng bị truy nã

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau khi gây tai nạn chết người ở TP Huế và bị truy nã, đối tượng trốn vào tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho nhiều thanh, thiếu niên sử dụng chất ma túy

Ngày 22-12, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng Võ Phi Hải (43 tuổi, ngụ phường Hương An, TP Huế).

Công an nổ súng bắt đối tượng truy nã tội phạm ma túy ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Quá trình vây bắt, đối tượng Võ Phi Hải chống đối buộc lực lượng công an nổ súng chỉ thiên

Trước đó, tối 16-12, Công an phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Bốn thanh, thiếu niên gồm: Cao Thị Thảo Ly (19 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Lê Bá Khâm (21 tuổi, ngụ xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), Vĩ Minh Đức (21 tuổi) và Vi Quốc Đ. (17 tuổi), cùng ngụ xã la Lốp, tỉnh Đắk Lắk.

Qua đấu tranh, Công an phường Buôn Ma Thuột làm rõ Võ Phi Hải đã cung cấp ma túy cho 4 thanh, thiếu niên sử dụng.

Công an nổ súng vây bắt đối tượng bị truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Phi Hải bị bắt giữ

Đêm 19-12, Công an phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lực lượng mật phục, bắt giữ Hải khi đang lẩn trốn tại hẻm 44, đường Y Ngông (phường Buôn Ma Thuột).

Quá trình vây bắt, Hải liên tục chống đối và có ý định dùng kim tiêm chống trả nên buộc tổ công tác phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21-5, Hải điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong ở TP Huế.

Sau đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TP Huế ra quyết định truy nã về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đối tượng Hải nghiện ma túy nhiều năm nay và có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự cả 5 đối tượng trên.

Tin liên quan

Vụ clip CSGT bắn chỉ thiên khi bị đuổi đánh: Khởi tố, bắt kẻ cầm đầu

Vụ clip CSGT bắn chỉ thiên khi bị đuổi đánh: Khởi tố, bắt kẻ cầm đầu

(NLĐO) - Cơ quan công an xác định Cháng A Nhùi là người cầm đầu, kích động đám đông và trực tiếp có hành vi chống đối lực lượng chức năng

Clip: Công an nổ súng chỉ thiên, trấn áp nhóm trộm giữa đường phố Đà Nẵng

(NLĐO) – Các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng bắn liên tiếp 3 phát súng chỉ thiên, sau đó khống chế các đối tượng trộm cắp.

Nổ súng chỉ thiên bắt "lâm tặc", 3 kiểm lâm bị vây đánh trọng thương

(NLĐO) - Trong lúc kiểm lâm dùng súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo, đối tượng "lâm tặc" đã hô hoán người thân vây đánh lực lượng kiểm lâm. Trong quá trình ẩu đả, 3 kiểm lâm bị thương nặng, "lâm tặc" cũng bị dính đạn.

tỉnh Đắk Lắk truy nã sử dụng ma túy nổ súng trấn áp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo