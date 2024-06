Công an nói gì về lộ đề thi vào lớp 10 ở Hà Nội?

Ngày 18-6, Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, cho biết ngay sau khi có thông tin lộ đề thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Theo đó, Công an TP Hà Nội khẳng định đó là thông tin sai sự thật.



Hình ảnh chia sẻ thông tin sai sự thật về lộ đề thi vào lớp 10 ở Hà Nội trong một nhóm phụ huynh. Ảnh: T.L.

Theo Thượng tá Ngô Xuân Hải, Công an TP Hà Nội cũng đã xác định và làm việc với các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật nêu trên. Thời gian sắp tới, Công an TP sẽ đánh giá mức độ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8-6, sau khi xuất hiện tin đồn đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội bị lộ vào 5 giờ ngày 8-6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2024 - 2025 TP Hà Nội khẳng định không có việc lộ đề thi Ngữ văn tại Hà Nội. Do đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị cơ quan Công an điều tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tới thí sinh đang dự thi.

Trước đó, trong 2 ngày 8 và 9-6, hơn 105.000 học sinh Hà Nội đã tham dự kỳ thi vào lớp 10 với 3 môn thi bắt buộc là ngữ văn, ngoại ngữ và toán.