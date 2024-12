Công an ở TP HCM khuyến cáo nóng sau vụ TikToker Mr Pips sa lưới

Sau khi Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (SN 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips) và các đối tượng khác thực hiện, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã phát thông báo cảnh báo người dân.

Theo Công an quận Tân Phú, tổng giá trị tiền và tang vật mà các cơ quan chức năng thu giữ từ đường dây trên khoảng 5.200 tỉ đồng.

Bước đầu xác định, từ năm 2019, các đối tượng lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) tại cơ quan công an

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các sàn đầu tư chứng khoán.

Ban đầu, chúng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được. Sau đó, Phó Đức Nam và đồng bọn thúc đẩy nâng vốn giao dịch, đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Để bảo vệ tài sản của mình, Công an quận Tân Phú khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời đầu tư lợi nhuận cao vì đây là dấu hiệu rõ ràng của các vụ lừa đảo.

Những đối tượng lừa đảo thường cam kết lợi nhuận "khủng" trong thời gian ngắn mà không có bất kỳ cơ sở nào chứng minh tính khả thi của các khoản đầu tư. Người dân cần tỉnh táo và nhớ rằng không có khoản đầu tư nào là không có rủi ro, đặc biệt là khi lợi nhuận quá hấp dẫn.

Công an quận Tân Phú chỉ ra cách nhận biết các sàn giao dịch lừa đảo: Không có giấy phép hoạt động rõ ràng, lợi nhuận hứa hẹn quá cao, yêu cầu nạp tiền liên tục: một khi nạn nhân đã thua lỗ, họ được tiếp tục thuyết phục nạp thêm tiền để "gỡ gạc".

Tuyệt đối không tin vào các lời mời đầu tư có lợi nhuận "khủng" từ các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin tài chính, thông tin cá nhân với bất kỳ ai. "Nếu bạn hoặc người thân có tham gia vào các sàn giao dịch này và gặp phải dấu hiệu lừa đảo cần đến ngay cơ quan công an trình báo" - Công an quận Tân Phú khuyến cáo.