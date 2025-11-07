HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy khi công an ra hiệu dừng xe

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công an phát hiện có 4 con chó, cùng nhiều dụng cụ dùng để bắn chó, đinh tự chế, trong xe còn có nhiều biển số ô tô, trong đó có cả biển số xanh

Ngày 7-11, Công an xã Minh Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM truy xét nhóm đối tượng trộm chó bỏ lại chiếc ô tô, cùng nhiều tang vật khi bị truy đuổi. 

Tìm thấy biển số xanh trong xe ô tô của nhóm trộm chó chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Tang vật thu được

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra trên địa bàn, khi phát hiện chiếc ô tô nghi vấn đã ra hiệu dừng xe, kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Bị tổ tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường, chiếc ô tô mất lái lao ra ven đường, nhóm người trên xe chạy bộ tẩu thoát.

Tìm thấy biển số xanh trong xe ô tô của nhóm trộm chó chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô lao xuống vực

Kiểm tra bên trong xe, công an phát hiện có 4 con chó, cùng nhiều dụng cụ dùng để bắn chó, đinh tự chế.

Đáng chú ý, trong xe còn có nhiều biển số ô tô, trong đó có cả biển số xanh.

Hiện công an đang tìm chủ nhân của những chú chó nói trên, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng liên quan.

Tin liên quan

Danh tính “ông trùm” điều hành nhóm “đàn em có số má” chuyên trộm chó

Danh tính “ông trùm” điều hành nhóm “đàn em có số má” chuyên trộm chó

(NLĐO) – Một đường dây bắt trộm chó, dùng vũ khí chống trả khi bị truy bắt do các đối tượng “có số má” vừa bị công an bắt giữ.

Bị truy đuổi, kẻ trộm chó chui vào nhà vệ sinh để trốn

(NLĐO) - Trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án về hành vi trộm chó thì Nguyễn Văn Đấu lại tiếp tục đi trộm chó của người dân

Tóm gọn người đàn ông trộm chó liên tỉnh

(NLĐO) – Một người đàn ông trú tại TP Đà Nẵng đi xe máy chở theo 3 con chó vừa bắt trộm đã bị lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Nam phát hiện

tỉnh Bình Dương Xe ô tô công an xã trộm chó biển số ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo