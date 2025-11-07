Ngày 7-11, Công an xã Minh Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM truy xét nhóm đối tượng trộm chó bỏ lại chiếc ô tô, cùng nhiều tang vật khi bị truy đuổi.

Tang vật thu được

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra trên địa bàn, khi phát hiện chiếc ô tô nghi vấn đã ra hiệu dừng xe, kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Bị tổ tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường, chiếc ô tô mất lái lao ra ven đường, nhóm người trên xe chạy bộ tẩu thoát.

Chiếc xe ô tô lao xuống vực

Kiểm tra bên trong xe, công an phát hiện có 4 con chó, cùng nhiều dụng cụ dùng để bắn chó, đinh tự chế.

Đáng chú ý, trong xe còn có nhiều biển số ô tô, trong đó có cả biển số xanh.

Hiện công an đang tìm chủ nhân của những chú chó nói trên, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng liên quan.

