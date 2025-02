Công an phối hợp theo dõi và khống chế 2 thanh niên nhiều biểu hiện nghi ngờ ở TP Long Khánh

Ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Khánh đã bàn giao 2 đối tượng Phạm Minh Tú (17 tuổi), Phạm Anh Quốc (28 tuổi, cả 2 đều ngụ TP Long Khánh) để Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

3 ngày trước đó, Tú và Quốc mang theo súng trong chiếc túi màu đen tại tổ 15, ấp Hàng Gòn.

Đối tượng Phạm Minh Tú cùng tang vật

Nắm được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Long Khánh phối hợp với Công an xã Hàng Gòn đã khống chế cả 2 và phát hiện bên trong túi có 1 khẩu súng dạng Rulo và 1 viên đạn.

Qua đấu tranh, Tú đã khai nhận vào cuối năm 2024, đặt mua súng của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hành vi tàng trữ súng đạn trái phép, Công an huyện Trảng Bom vừa bắt giữ 3 đối tượng Đặng Minh Đức (27 tuổi), Ngô Nguyễn Trinh Tài (29 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) và Trần Hoàng Anh (28 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) để điều tra.

2 đối tượng Đặng Minh Đức và Ngô Nguyễn Trinh Tài cùng tang vật

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Đồi 61 bắt quả tang đối tượng Đặng Minh Đức đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tang vật thu giữ 1 khẩu súng ngắn rulo ổ quay, 3 viên đạn, 1 gói ma túy, 3 viên nén màu xám, 1 cân tiểu ly. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Tài và Hoàng Anh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.