Công an phường Bến Thành xử lý hàng chục trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Sáng 16-1, Ban An toàn giao thông UBND phường Bến Thành, TPHCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý tình trạng kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn phường.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư phường Bến Thành, tham dự lễ ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở phường Bến Thành

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Thành Phát - Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được trong thời qua, tình trạng lấn chiếm còn xảy ra ở một số nơi. Đợt ra quân này, Công an phường sẽ giữ vai trò chủ chốt, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, tuần tra, đảm bảo đúng quy trình, tạo sự chuyển biến rõ nét, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Trung tá Lê Thanh Minh, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành.

Sau buổi lễ, Trung tá Lê Thanh Minh, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, đã chỉ đạo lực lượng Công an phường ra quân đồng loạt. Sau 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã lập biên bản 15 biên bản vi phạm hành chính.

Trong đó, 3 trường hợp "bán hàng hóa nhỏ lẻ trên tuyến phố có quy định cấm bán hàng"; 9 trường hợp "đỗ xe ở vỉa hè trái phép"; 2 trường hợp "sử dụng trái phép vỉa hè để đặt biển quảng cáo"; và 1 trường hợp "sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hoá".

Đáng chú ý, tại khu vực chợ Bến Thành, so với trước đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở ngôi chợ hơn 110 năm tuổi đã giảm đáng kể, vỉa hè rất thông thoáng.

CLIP: Công an phường Bến Thành xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Công an phường Bến Thành xử phạt người phụ nữ để xe máy vỉa hè.

Vỉa hè đường Phan Chu Trinh (cửa Tây chợ Bến Thành) đã không còn xảy ra lấn chiếm. Vỉa hè thông thoáng nên người dân đi lại rất thoải mái.

Chỉ hơn 1 giờ, Công an phường Bến Thành phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TPHCM) lập biên bản xử lý 15 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đáng nói, trong quá trình kiểm tra, còn nhiều người dân chưa tuân thủ, Công an phường Bến Thành phải nhắc nhở nhiều lần.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP mới nhất, xe máy để đậu giữa lòng lề đường thì bị phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Hẻm 353, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành (đoạn chợ Thái Bình) trước đây tình trạng lấn chiếm rất nhiều nhưng nay đã chuyển biến rõ rệt.