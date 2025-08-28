Ngày 28-8, Công an phường Thủ Đức, TP HCM đã phối hợp với 17 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và 6 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn triển khai mô hình "Chuông báo tội phạm và PCCC".

Tại chương trình, Công an phường Thủ Đức đã ký kết quy chế phối hợp và chính thức triển khai mô hình "Chuông báo tội phạm và PCCC", với mục tiêu tăng cường gắn kết giữa lực lượng công an với hệ thống ngân hàng, kho bạc và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức trên địa bàn.

Công an phường Thủ Đức kích hoạt nút SOS bí mật ở nhiều nơi

Theo đó, tại các điểm giao dịch sẽ được lắp đặt hệ thống camera giám sát công khai và bí mật, có khả năng theo dõi từ xa cả bên trong lẫn bên ngoài cơ sở. Song song, các nút báo động khẩn cấp (nút SOS) cũng được bố trí ở vị trí kín đáo nhưng thuận tiện cho nhân viên, có thể bí mật kích hoạt khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Mô hình "Chuông báo tội phạm và PCCC" được thiết kế nhằm bảo vệ tối đa an toàn cho cả nhân viên và khách hàng. Mỗi cơ sở sẽ lắp đặt từ 1 đến 3 nút SOS tùy theo quy mô, bảo đảm khi xảy ra sự cố, tín hiệu báo động sẽ ngay lập tức truyền trực tiếp đến trực ban Công an phường Thủ Đức, giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh, huy động quân số 24/24 để kịp thời có mặt tại hiện trường.

Hình ảnh từ hệ thống camera được yêu cầu phải bảo đảm chất lượng cao, sắc nét, hỗ trợ quá trình điều tra, nhận dạng đối tượng, phương tiện gây án cũng như hướng di chuyển. Đặc biệt, khi được kích hoạt, tín hiệu báo động không chỉ gửi đến công an phường mà còn đồng thời truyền đến hệ thống nội bộ của ngân hàng, kho bạc hoặc tiệm vàng, giúp hai bên phối hợp xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Quy trình xử lý được triển khai: nhân viên bấm nút báo động → tín hiệu lập tức truyền đi → cơ sở xác minh qua camera và thông báo tình huống → công an phường triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp bảo vệ, cứu nạn và bắt giữ đối tượng → lập biên bản, bàn giao hồ sơ theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Sơn – Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bình Triệu, cho biết việc phối hợp giữa ngân hàng và công an phường vốn đã được quy định từ lâu, song trước đây chủ yếu theo hình thức "thủ công", khi có sự cố mới gọi điện thoại hoặc nhắn tin thông báo. Sự ra đời của hệ thống báo động khẩn cấp là giải pháp mang tính thiết thực và cấp thiết, không chỉ cho ngành tài chính ngân hàng mà còn cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Bà Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường Thủ Đức trong việc vận hành mô hình.

"Trước mắt, hệ thống sẽ được lắp đặt tại một điểm giao dịch đầu tiên; nếu đạt hiệu quả, ngân hàng sẽ nhân rộng sang các điểm còn lại, đồng thời kiến nghị triển khai trên phạm vi toàn quốc" - bà Sơn nói.