Ngày 1-8, Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã phối hợp cấp nhiều thiết bị cho công an cấp xã, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Bàn giao các thiết bị máy ghi hình cài áo, máy đo nồng độ cồn cho công an cấp xã.

Theo Công an TP Huế, sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, vị trí, nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã càng đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Để bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an cấp xã, Phòng Hậu cần đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an TP Huế trang bị 200 bộ thiết bị ghi hình cài áo, 80 thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, 200 cuộn dây phản quang cho 40 công an xã - phường.

Dịp này, Phòng CSGT Công an TP Huế cũng được trang bị cấp 5 thiết bị banh cắt thủy lực phục vụ việc cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông. Đây là những thiết bị quan trọng, rất cần thiết cho lực lượng công an cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, hôm 29-6, Công an TP Huế đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập công an cấp xã. Theo đó, thành lập 21 công an phường và 19 công an xã ở TP Huế. Giám đốc Công an TP Huế đã có quyết định điều động, bổ nhiệm hơn 200 người giữ chức trưởng và phó trưởng công an cấp xã.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, đề nghị công an cấp xã phải thay đổi tư duy, phương pháp làm việc, giai đoạn tới cần nâng cao năng lực để hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành "pháo đài vững chắc", "lá chắn thép" bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.