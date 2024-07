Ngày 31-7, Công an quận 4 (TP HCM) cho biết đã bắt giữ Trần Phương Nam (ngụ quận 4) về tội "Gây rối trật tự công cộng", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Sau khi bắt giữ Nam về hành vi gây rối trước chung cư H3 (quận 4), công an kiểm tra điện thoại của Nam thì phát hiện có lưu giữ các giấy cho vay tiền. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã cho những người trên địa bàn TP HCM vay tiền lấy lãi suất cao để thu lợi bất chính từ năm 2019 đến năm 2023.

Trần Phương Nam

Cụ thể, giữa năm 2018 đến nay, tùy mức độ quen biết mà Nam cho vay bằng thỏa thuận miệng hoặc viết giấy mượn nợ, hoạt động chủ yếu ở địa bàn các quận 5, 7, 8 và 11.

Có khoảng 30 người vay tiền từ 3 triệu đến 400 triệu với hình thức trả loãi tháng với lãi suất tương đương từ 36%/năm đến 180%/năm bằng hình thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt.

Công an quận 4 đề nghị, ai có quyền lợi liên quan và những ai biết thông tin liên quan đến vụ việc "Gây rối trật tự công cộng", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nam thực hiện, hãy đến Công an quận 4 trình báo (số 14-16 Đoàn Như Hài P13Q34, SĐT: 0283.9400019 gặp điều tra viên Võ Thanh Sơn).