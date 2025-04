Công an Quảng Nam điều tra vụ ngang nhiên khai thác đất trái phép

Ngày 25-4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang điều tra vụ khai thác đất đồi trái phép tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước.

Cả quả đồi bị đào bới để khai thác đất trái phép

Theo báo cáo ngày 23-4 của Công an xã Tiên Phong, lú 10 giờ ngày 16-4, công an xã nhận được phản ánh của người dân về việc có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực gần đập Phấn, thuộc thôn Địch An - là khu vực giáp ranh với thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (địa phận xã Tam Vinh cũ).

Công an xã Tiên Phong đã báo cáo chủ tịch UBND xã phân công cán bộ địa chính xã phối hợp để tiến hành kiểm tra. Khi đến hiện trường thì phát hiện trên mảnh đất trồng keo (khoảng 3 năm) của ông Võ Đình T. (1974; trú thôn Tài Đa, xã Tiên Phong) có dấu vết đất đã được múc, khu vực đất được múc rộng khoảng 200 m2.

Tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực bãi đất nói trên, cách khoảng 400 m, thuộc địa phận thị trấn Phú Thịnh phát hiện một xe múc đất, ở trạng thái không hoạt động, không có chủ xe. Sau đó, Công an xã Tiên Phong đã lập biên bản ghi nhận vụ việc.

Một lượng lớn đất đã được khai thác, đưa đi khỏi hiện trường

Tiến hành làm việc với ông Võ Đình T. là chủ đất thì xác định ngày 10-4, ông T. cho Đỗ Quang L. (SN 1993; trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) thuê mảnh đất nói trên với diện tích 4.000 m2, trong thời hạn 2 năm với mục đích chăn nuôi.

Giữa ông Võ Đình T. và Đỗ Quang L. có viết tay một hợp đồng thuê đất, không có chứng thực nội dung, chữ ký của cấp có thẩm quyền.

Công an xã Tiên Phong đã bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra xử lý.

Liên quan vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý kiên quyết, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.