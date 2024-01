Công an Quảng Trị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo đó, đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về việc điều động thượng tá Phan Thanh Liêm - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện đảo Cồn Cỏ.



Điều động và bổ nhiệm trung tá Bùi Văn Hồng - Đội trưởng Đội An ninh, Công an thị xã Quảng Trị - đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Điều động trung tá Trần Hữu Long - Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý, Công an huyện Cam Lộ - đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội.

Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Trần Khôi

Điều động thượng tá Trần Nam Trung - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP Đông Hà.

Cũng trong chiều cùng ngày, đại tá Lê Phương Nam đã trao quyết định bổ nhiệm thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng - Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Cam Lộ - giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ.

Đại tá Lê Phương Nam trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Trần Khôi

Đại tá Lê Phương Nam đã chúc mừng các cán bộ được trao quyết định và mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí này sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.