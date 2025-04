Công an Quảng Trị tìm bị hại của nữ giám đốc doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017, 2018 tại Công ty TNHH MTV An Sinh Quảng Trị (trụ sở tại phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Quá trình điều tra xác định năm 2017, 2018, bà Lê Thị Lạng (SN 1976, ngụ khu phố 10, phường 5, TP Đông Hà) - là Giám đốc Công ty TNHH MTV An Sinh Quảng Trị, đã chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều cá nhân bằng cách đưa ra thông tin gian dối.

Cụ thể, bà Lê Thị Lạng đưa ra thông tin Công ty TNHH MTV An Sinh Quảng Trị được dự án ODA Việt Nam do một tổ chức nước ngoài gửi tiền tài trợ để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho dân nghèo, vùng sâu vùng xa, phát triển các đặc sản của từng địa phương với các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp như máy lọc nước, tinh dầu, dầu gội,...; đồng thời, Lê Thị Lạng tự nhận là Phó ban quản lý dự án ODA Việt Nam.

Lê Thị Lạng yêu cầu các cá nhân muốn làm việc tại công ty phải nộp tiền ký quỹ và cam kết trả lại 100% tiền ký quỹ khi người lao động nghỉ việc. Tháng 9-2018, Lê Thị Lạng bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị ai là người bị Lê Thị Lạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (địa chỉ Km 2, Quốc lộ 9, phường 1, TP Đông Hà) trình báo để được giải quyết theo quy định pháp luật.