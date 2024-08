Công an Thanh Hóa phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 34 kg ma túy đá

Ngày 6-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và các lực lượng hải quan, biên phòng, công an các huyện phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số ma túy đá "khủng".

Đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 2-8, tại Bến xe khách huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Công an 2 huyện Mường Lát, Ngọc Lặc bắt quả tang Sung Văn Hơ (SN 1997), Hơ Văn Gia (SN 2005), cùng ngụ bản Cơm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) và Thao Chứ Ly (SN 1996; ngụ bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.



Tại chỗ, công an thu giữ 32 gói nilon bên trong đựng chất tinh thể màu trắng, có trọng lượng khoảng 32 kg. Các đối tượng khai nhận đây là số ma túy đá chúng được thuê vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Ổ nhóm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Mở rộng chuyên án, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tính (SN 1986; quê xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) ở tại chung cư Time City (Hà Nội). Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2 kg ma túy.

Qua đấu tranh, bước đầu Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong đó, Nguyễn Tính được xác định là đối tượng cầm đầu móc nối đưa ma túy từ bên kia biên giới thẩm lậu về nước tiêu thụ.

Lực lượng chức năng với số tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.