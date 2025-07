Công an Thanh Hóa thông tin khám nhà trùm giang hồ Ý "ẻng"

Ngày 15-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành khám xét nhà trùm giang hồ Ý "ẻng" (tức Bùi Quốc Ý, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh công an khám nhà trùm giang hồ Ý "ẻng" chiều 15-7

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm, chiều ngày 15-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Ý cùng một số đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Ý "ẻng" là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm, có nhiều đàn em thân tín là các đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự.

Hàng chục cảnh sát được huy động để bảo vệ hiện trường

Ý "ẻng" là em trai của Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "ma") - trùm giang hồ cộm cán ở xứ Thanh, đang chấp hành án tù. Anh em Đạt, Ý và băng nhóm Tuấn "thần đèn" hay Vi "ngộ" có nhiều hoạt động mờ ám trong các hoạt động khai khoáng ở Thanh Hóa.

Trong đó, Đạt "ma" từng nhiều lần "vào tù, ra tội", còn Ý "ẻng" từng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, hoạt động tín dụng đen, kinh doanh khoáng sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Quốc Ý và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.