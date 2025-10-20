HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an Thanh Hóa xử lý 6.833 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 31 tỉ đồng trong 1 tháng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mở đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 6.833 trường hợp, phạt tiền hơn 31 tỉ đồng

Ngày 20-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp từ tuyên truyền, vận động, ký cam kết đến việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

- Ảnh 1.

Sau 1 tháng ra quân kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 31 tỉ đồng

Sau một tháng triển khai, đợt cao điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiểu các hành vi vi phạm, giữ vững trật tự, an toàn trên các tuyến đường.

Cụ thể, sau một tháng ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 6.833 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 31 tỉ đồng, tạm giữ 1.519 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 1.275 trường hợp.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để đạt được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu thực hiện kế hoạch, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, bố trí các tổ tuần tra khép kín địa bàn, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, nhất là những nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền truyền thống, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng thông qua các nền tảng mạng xã hội, Fanpage, Zalo… về các thông điệp như: "Đã uống rượu, bia - không lái xe", "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà"... được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng công an cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông không có vùng cấm, không có ngoại lệ... góp phần tạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, giảm thiểu tai nạn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

vi phạm giao thông tỉnh Thanh Hóa trật tự an toàn giao thông đợt cao điểm tước giấy phép lái xe phạt tiền
