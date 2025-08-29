Công an thông tin khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá xứ Thanh

Tối 28-8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, ngụ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hình ảnh Công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (áo cam). Ảnh Công an Thanh Hóa

Ông Đoan hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 1A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa việc khám xét được thực hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Hình ảnh hàng trăm người dân tụ tập trước dinh thự riêng của ông Cao Tiến Đoan khi có sự xuất hiện của lực lượng công an. Ảnh: Thành Nam

Việc khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố thông tin cụ thể.