Công an thông tin khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá xứ Thanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an thông tin khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá xứ Thanh

Thành Nam

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin bước đầu việc khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, một doanh nghiệp nổi tiếng kiêm ông bầu bóng đá xứ Thanh

Tối 28-8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, ngụ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Công an thông tin khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá xứ Thanh- Ảnh 1.

Hình ảnh Công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (áo cam). Ảnh Công an Thanh Hóa

Ông Đoan hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 1A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

TIN LIÊN QUAN

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa việc khám xét được thực hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Công an thông tin khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm "ông bầu" bóng đá xứ Thanh- Ảnh 3.

Hình ảnh hàng trăm người dân tụ tập trước dinh thự riêng của ông Cao Tiến Đoan khi có sự xuất hiện của lực lượng công an. Ảnh: Thành Nam

Việc khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố thông tin cụ thể.

Ngoài là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Tin liên quan

Công an TP HCM khám xét 4 địa điểm, tạm giữ khẩn cấp 31 người

Công an TP HCM khám xét 4 địa điểm, tạm giữ khẩn cấp 31 người

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp hàng ngàn bình bóng cười thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng.

VIDEO: Giám đốc Công an Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo khám xét nhà trùm giang hồ Vi "ngộ"

(NLĐO)- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo việc khám xét nơi ở, công ty của trùm giang hồ Vi "ngộ"

3 tổ công tác của Công an TP HCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm

(NLĐO) - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM, 3 tổ công tác đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm ăn chơi ở Đông Hòa, An Phú và Vũng Tàu

công an tỉnh Thanh Hóa khám xét ông Cao Tiến Đoan ông bầu bóng đá Công ty bất động sản đông á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo