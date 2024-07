Công an thông tin về tình hình tội phạm ở TP HCM

Chiều 16-7, tại kỳ họp HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM đã có thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố ghi nhận xảy ra 2.719 vụ phạm pháp hình sự làm chết 40 người, bị thương 215 người, tài sản thiệt hại hơn 830 tỉ đồng (so với liền kề giảm 978 vụ, so với cùng kỳ giảm 66 vụ).

Tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản chiếm tỉ lệ cao

Nổi lên là tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn sử dụng công nghệ gọi điện thoại bằng tổng đài ảo VOIP qua internet để lừa đảo bằng hình thức trúng thưởng, cho vay tín chấp ngân hàng, lập sàn giao dịch mua bán vàng, chứng khoán, góp vốn đầu tư … TP HCM ghi nhận xảy ra 306 vụ lừa đảo có sử dụng công nghệ cao.

Nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người xảy ra 203 vụ, chiếm 7,47% trong tổng cơ cấu tội phạm, so với cùng kỳ giảm 24 vụ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tình hình tội phạm trên địa bàn TP HCM trong 6 tháng đầu năm

Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo) xảy ra 1.767 vụ, chiếm 64,99% trong tổng cơ cấu tội phạm, giảm 237 vụ.

Công an TP HCM đã điều tra, khám phá 1.860/2.719 vụ, bắt 3.309 đối tượng. Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án cướp tài sản đạt 95%; án cướp giật tài sản đạt 93,7%; án trộm cắp tài sản hơn 70%.

Tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp, Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh 844 vụ/914 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tội phạm về ma túy được quan tâm tập trung nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý, trong đó đáng chú ý hành vi mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu tội phạm chiếm 41%; hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ khoảng 25%.

Công an TP HCM đã phát hiện, khám phá 1.622 vụ/4.139 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, so với cùng kỳ tăng 538 vụ; tăng 1.849 đối tượng.

Thu giữ 671 kg ma túy các loại; 500ml dung dịch có chứa ma túy; 57,159kg chất chưa xác định; một quả pháo tự chế, một lựu đạn tự chế; 24 khẩu súng và 131 viên đạn, cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Đã khởi tố 1.368 vụ/ 2.590 bị can; xử lý hành chính 223 vụ/1.470 đối tượng.

Gần 88.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hiện và xử lý 354.670 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông (so cùng kỳ tăng 29.999 trường hợp); trong đó xử lý 41.540 trường hợp vi phạm tốc độ; 87.919 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy (1.208 trường hợp sử dụng ma túy); 828 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe.

Trên địa bàn ghi nhận xảy ra 267 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền 8,4 tỉ đồng (so với cùng kỳ tăng 3 vụ; tăng 8 người chết, tăng 2 người bị thương).

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP HCM đã triển khai nghiêm túc và cơ bản hoàn thành các kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, nắm chắc tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm được tập trung đẩy mạnh. Đặc biệt tội phạm xâm phạm sở hữu được kéo giảm sâu so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án cướp giật, trộm cắp tài sản được nâng lên rõ rệt.

Công an TP HCM dự báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị; tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động để đối phó với biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra của cơ quan chức năng; tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp vào thời điểm cuối năm...