Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 52 tài khoản đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt

Ngày 23-11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ

Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an các xã, phường tiến hành xác minh và xử lý quyết liệt.

Cụ thể, các đơn vị đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp. Xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, xử lý các trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận

Bên cạnh đó, công an cũng đã làm việc với các KOLs (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương.

Yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.

Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Từ đó, kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai của tỉnh…