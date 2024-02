Công an tỉnh Đắk Nông: 20 năm trọn niềm tin với nhân dân

Ngày 12-1-2004, Công an tỉnh Đắk Nông được thành lập trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng". Đặc biệt là việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, kích động người dân tộc thiểu số gây rối, bạo loạn.



Đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn

Suốt chặng đường 20 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đã luôn đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an tỉnh Đắk Nông đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì

Với phương châm "an ninh chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở", toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT.

Qua đó, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nổi bật là đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều tổ chức FULRO, đập tan ý đồ tổ chức gây rối, gây bạo loạn.

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Công an Đắk Nông tích cực triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn, từng bước triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm.

Từ đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm theo từng năm, tỉ lệ điều tra, phá án đạt trên 90%, riêng trọng án đạt tỉ lệ gần 100%. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm đều được điều tra khám phá nhanh, kịp thời bắt giữ, xử lý đối tượng gây án. Nhiều vụ án do Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh được đánh giá là án điểm của cả nước.

Điển hình, đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô lớn trên nhiều tỉnh, thành phố do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu với số tiền thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng. Hay vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông và Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội, chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng. Triệt phá đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả với quy mô lớn. khám phá nhanh vụ giết người đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm.

Huấn luyện nâng cao của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập, đấu tranh 15 chuyên án lớn, bắt 30 vụ 80 đối tượng, thu giữ 46,5 bánh heroin, 5,2 kg ma túy tổng hợp. Có vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 10 bánh heroin.

Nhiều phần thưởng cao quý

Với những nỗ lực, cố gắng trong 20 năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 8 tập thể, 67 cá nhân. Nhiều năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 5 tập thể, Bộ Công an tặng bằng khen cho 491 tập thể, 1.031 cá nhân…

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ người dân về quê ăn Tết

Đặc biệt, Ban an ninh tỉnh Quảng Đức (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sự ghi nhân của nhân dân cũng được thể hiện qua việc hơn 1.350 thư cảm ơn của người dân trong vào ngoài tỉnh gửi đến lực lượng công an các cấp trong tỉnh. Năm 2023, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba.

Công an Đắk Nông ra quân bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp thìn

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá 20 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và thực tiễn yêu cầu công tác. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong từng thời kỳ.

"Công an tỉnh Đắk Nông có nhiều dấu ấn nổi bật, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương" – Trung tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.