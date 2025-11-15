HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang

Đức Anh

(NLĐO) – Mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Bùi Huỳnh Sang ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai đã mang kiếm chém bạn gây thương tích.

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008; trú khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang - Ảnh 1.

Bùi Huỳnh Sang nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Trước đó, tối 22-9, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, Sang cùng nhóm bạn hẹn Lê Tuấn Đạt (SN 2004; trú khu phố Định Bình Nam, phường Bồng Sơn) đến cầu Lỗ Bung (phường Bồng Sơn) để giải quyết mâu thuẫn, dù cả hai vốn là bạn bè.

Tại hiện trường, hai bên lời qua tiếng lại, Đạt đấm trúng mặt Sang. Bức xúc, Sang chạy ra lề đường lấy cây kiếm đã cất giấu trước đó chém Đạt, khiến nạn nhân bị thương nặng. Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an phường Bồng Sơn có mặt kịp thời.

Kết quả giám định thương tích cho thấy, Đạt bị 1 vết thương ở đầu, 1 vết thương ở chân với tỉ lệ thương tật 26%.

Công an phường Bồng Sơn đã củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của Sang và tiếp tục làm rõ các vi phạm liên quan.

